Власти США лишили лицензий на экспорт вооружений более 20 физических и юридических лиц

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Власти США лишили лицензий на деятельность, связанную с торговлей предметами и услугами военного назначения, 23 физических и юридических лица, которые ранее были признаны виновными в нарушении режима экспортного контроля. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном Государственным департаментом в четверг в перечне официальных документов американского правительства (Федеральном реестре).

В списке фигурируют имена выходца с Украины Наума Морговски и его жены Ирины. Осенью прошлого года они были приговорены судом к девяти и полутора годам тюрьмы соответственно по делу о сговоре с целью экспорта в Россию высокотехнологичной продукции двойного назначения в нарушение законов США. "Этим лицам запрещается прямо или косвенно участвовать в любой деятельности, подпадающей под действие американских международных правил торговли оружием ITAR", - сказано в сообщении.

Запрет будет действовать в течение трех лет, после чего Государственный департамент может одобрить запрос о его снятии.