И.о. главы МИД Испании считает, что полемика после его слов о России урегулирована

МАДРИД, 6 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что полемика после его слов о России является решенным вопросом. Соответствующее заявление дипломат сделал в четверг, передает агентство Europa Press.

В опубликованном ранее интервью газете Periodico он назвал Россию "старым врагом", который представляет угрозу для Европы. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума дал совет Боррелю прекратить видеть в России врага. "Это просто бред какой-то очередной: какая угроза со стороны России в отношении Испании, которая находится на другой стороне европейского континента?", - заявил Путин. Кроме того, президент также сказал, что Испания сама должна решить вопрос о своей территориальной целостности, а Россия не заинтересована в том, чтобы "европейские страны разваливались одна за другой".

По мнению и.о. главы МИД королевства, полемика вокруг его высказываний об РФ "является уже решенным" вопросом. "Я не говорил об Испании, я говорил о Европе", - добавил он.

Боррель также отметил, что в позиции Москвы по Каталонии нет ничего удивительного. "Существует международное единогласие против сепаратистских движений, - сказал дипломат. - Все правительства мира высказались за сохранение единства Испании".