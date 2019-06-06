Зеленский повторно предложит Раде уволить Полторака, Климкина, Грицака и Луценко

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе внесет в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а также повторно предложит уволить глав МИД, Минобороны и Службы безопасности. Об этом в четверг в эфире телеканала "1+1" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Что касается генерального прокурора <...> мы нашли возможность все-таки юридического обоснования, я глубоко уверен, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную раду направит, но уже не три, а четыре представления на увольнения, в том числе и Юрия Луценко", - сказал он.

30 мая проекты постановлений Зеленского об освобождении об увольнении Павла Климкина с поста министра иностранных дел Украины, Степана Полторака с поста министра обороны Украины и Василия Грицака с поста главы Службы безопасности Украины были зарегистрированы парламенте. Кроме того, тогда в пресс-службе администрации президента анонсировали аналогичное постановление главы государства в отношении Луценко.

Предложенные Зеленским постановления об увольнении Климкина, Полторака и Грицака в ходе рассмотрения на заседании Рады 6 июня не набрали необходимых 226 голосов депутатов.

Все трое относятся к так называемой президентской квоте, то есть право предлагать кандидатов на эти должности имеет исключительно президент. Но так как Украина является парламентско-президентской республикой, последнее слово все равно остается за Верховной радой.