СМИ: Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении нового режима ЧП для применения пошлин в отношении Мексики с целью противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков из этой латиноамериканской страны. Об этом свидетельствует предварительный вариант декларации, текст которой оказался в четверг в распоряжении газеты The Hill.

"Соединенные Штаты неоднократно обращались к правительству Мексики с тем, чтобы оно взяло на себя ответственность и помогло сократить масштаб этой массовой миграции. Однако правительство Мексики не предприняло достаточных действий, чтобы смягчить эту проблему, позволило этому массовому нарушению границы только усилиться и не смогло защитить свою собственную южную границу", - говорится в документе.

Как отмечает The Hill, в случае введения в действие такой декларации ее может попытаться заблокировать Конгресс США, как это уже было с февральской декларацией о введении режима ЧП на южной границе страны. О намерении внести такую резолюцию уже сообщил председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс). Однако, как и в предыдущий раз, не нее может наложить вето Трамп, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о решении ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

В середине марта Трамп заблокировал резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП на южной границе страны, который он ввел 15 февраля. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность. Режим ЧП позволял президенту получить в целом около $8 млрд на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.