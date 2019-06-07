Reuters: атаки на танкеры в водах ОАЭ осуществлены с помощью установленных дайверами мин

ТАСС, 7 июня. Четыре торговых суда, подвергшихся нападению 12 мая в территориальных водах ОАЭ, были подорваны с помощью мин, установленных дайверами. Об этом говорится в письме, представленном ОАЭ, Саудовской Аравией и Норвегией в Совет Безопасности ООН по итогам расследования этих атак, передает в пятницу агентство Reuters.

В письме не указано, граждане какой страны стоят за осуществлением атак против четырех судов в исключительной экономической зоне Эмиратов, однако отмечается, что при нападении были использованы морские мины, которые крепятся к поверхности судна под водой. Их, вероятно, установили хорошо обученные водолазы, которые передвигались на скоростных катерах для подхода к судам, указывается в тексте.

Представители трех стран в письме утверждают, что нападения представляли собой сложную операцию, вследствие чего требовали серьезной подготовки. "Расследование еще не окончено, однако эти факты (об установке мин профессиональными дайверами - прим. ТАСС) являются прямым подтверждением того, что четыре атаки [на танкеры] были частью изощренной и скоординированной операции, осуществленной субъектом с большими оперативными возможностями, - приводит Reuters отрывок из письма. - Высока вероятность того, что [нападения] были совершены государственным субъектом".

МИД ОАЭ сообщал, что 12 мая у порта Эль-Фуджайра против четырех торговых судов была совершена диверсия в исключительной экономической зоне государства. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ передавало, что атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированное в эмиратах судно A. Michel. Пострадавших не было.

Аравийские монархии, как и многие другие страны, осудили эти вылазки, указав на то, что подобные атаки угрожают судоходству и стабильным поставкам нефти на мировой рынок. В Саудовской Аравии, а также США неоднократно звучали заявления, что к диверсиям может быть причастен Иран.