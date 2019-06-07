Мэр Риги заявил о политическом кризисе в гордуме

РИГА, 7 июня. /ТАСС/. Политический кризис наступил в Рижской думе после того, как во фракции коалиционной социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии, произошел раскол. Однако нормальная работа самоуправления по-прежнему возможна, считает мэр города Дайнис Турлайс.

"Будем называть вещи своими именами. Происходящее сейчас в Риге - это политический кризис, кризис власти, он есть, но правящая коалиция работала и работает, она не раскололась. Из фракции и партии "Согласие" исключены четверо депутатов, в связи с чем коалиция лишилась большинства. Очевидно, что принимать и утверждать решения теперь стало тяжелее", - сказал он в пятницу в эфире Латвийского телевидения.

При этом Турлайс отметил, что нормальная работа самоуправления в сложившейся ситуации по-прежнему возможна. "Правление меньшинства всегда вынуждает считаться и искать сотрудничества с оппозицией. Я предложил всем фракциям собраться за одним столом и работать на благо рижан, но пока не получил ни четкого отказа, ни согласия", - указал он.

В свою очередь намерение думской оппозиции инициировать голосование о его отставке Турлайс считает попыткой понять реальное соотношение сил в самоуправлении. "Это станет ясно на ближайшем заседании думы", - подчеркнул он, добавив, что оно состоится 20 июня.

Мэр Риги также считает, что проведение внеочередных выборов в думу не приведет к решению политического кризиса. "У меня есть не только военный, но и политический опыт, и он говорит мне, что надо искать компромисс. Возглавляя комитет, я полностью убежден, что говорить надо со всеми людьми, неважно из какой партии. Я - мэр Риги, а не двух партий", - отметил он.

После избрания 30 мая Дайниса Турлайса, представляющего партию "Честь служить Риге", на должность нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции, а после и из партии за грубые нарушения дисциплины были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов. Раскол означает, что у правящей коалиции в Рижской думе, состоящей из "Согласия" и "Честь служить Риге", больше не 32 голоса из 60, а 28, как и у оппозиционных партий. Турлайс сменил лидера "Согласия" Нила Ушакова, который был избран по итогам выборов в Европарламент и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника, которую занимал почти 10 лет.