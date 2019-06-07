Более половины южнокорейцев посчитали ненужным объединение с КНДР

СЕУЛ, 7 июня. /ТАСС/. Более половины южнокорейцев считают свои экономические интересы более важными, чем объединение Кореи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Корейским институтом здравоохранения и социальных проблем среди 3,9 тыс. человек, сообщает телеканал KBS.

Почти 56% респондентов заявили об отсутствии в настоящее время необходимости создавать единое государство с КНДР. Еще 16% опрошенных считают, что объединение Юга и Севера не нужно в принципе.

Лишь 17% участников опроса назвали объединение необходимым и выразили готовность пойти ради этого на снижение собственных доходов.

Согласно подсчетам южнокорейских аналитиков, воссоединение Корейского полуострова под эгидой Сеула обойдется Югу в сумму от $1 до $3 трлн, что неминуемо приведет к падению уровня жизни. В то же время авторы исследования отмечают и ряд положительных сторон воссоединения. В частности, для Сеула таковыми могут стать высвобождение дополнительных средств от демилитаризации Северной Кореи, открытие новых рынков, а также доступ к недорогой земле и дешевым трудовым ресурсам КНДР.

Корейский полуостров

В конце Второй мировой войны Корейский полуостров, с 1910 года находившийся во владении Японии, был разделен на зоны влияния США и СССР. Территория к югу от 38-й параллели перешла под контроль США, 15 августа 1948 года там была образована Республика Корея. В северной части полуострова, подконтрольной СССР, было сформировано просоветское коммунистическое правительство. 9 сентября 1948 года там была образована Корейская Народно-Демократическая Республика.

Во время Корейской войны (1950-1953) США поддерживали Южную Корею. Американские военные участвовали в боевых действиях в составе войск ООН, объединявших контингенты 17 стран общей численностью около 1 млн человек и действовавших с санкции СБ ООН. Военные действия закончились 27 июля 1953 года заключением соглашения о перемирии. Мирный договор между участниками конфликта подписан не был, и формально США остаются в состоянии войны с КНДР.