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Парламентские выборы на Украине - 2019

Премьер Украины возглавил список "Украинской стратегии Гройсмана" на выборах в Раду

Владимир Гройсман отметил, что не намерен быть членом других команд

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавил избирательный список партии "Украинская стратегия Гройсмана" на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Такое решение одобрил съезд партии в пятницу.

Кроме Гройсмана в первую пятерку избирательного списка вошли еще четверо членов кабинета министров: министр образования Лилия Гриневич, министр правительства Александр Саенко, глава микульта Евгений Нищук, а также заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова.

Кроме того, в список "Украинской стратегии Гройсмана" вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы администрации президента Украины при Петре Порошенко Сергей Марченко, глава минюста Павел Петренко, депутаты Верховной рады из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

"Я создал свою команду, потому что не намерен быть членом других команд. Уверен, что вам не будет стыдно за нашу работу", - сказал Гройсман.

На прошлой неделе Рада отказала Гройсману в отставке с поста главы правительства. О необходимости его увольнения заявил во время вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский 20 мая.

Для прохождения в парламент партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир АлександровичПарламентские выборы на Украине - 2019
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