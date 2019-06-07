AFP: слушания по делу о нападении на редакцию Charlie Hebdo начнутся в апреле 2020 года

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и захвате магазина "Ипер кашер" в январе 2015 года в Париже, в результате чего погибли 17 человек, пройдут с 20 апреля по 3 июля 2020 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, близкий к делу.

По его сведениям, перед судом присяжных предстанут 14 человек, которые подозреваются в материально-технической поддержке Саида и Шерифа Куаши, которые в 2015 году напали на редакцию Charlie Hebdo; а также в поддержке их сообщника Амеди Кулибали.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию газеты Charlie Hebdo и убили 12 человек. В дальнейшем они были ликвидированы подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. После этого их сообщник Амеди Кулибали сначала застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем совершил захват магазина "Ипер кашер" и застрелил еще четверых человек, после чего был уничтожен спецподразделением полиции.