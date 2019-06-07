Лидер Партии Brexit передал письмо Мэй с предложениями по выходу из ЕС

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Лидер британской Партии Brexit Найджел Фараж передал письмо премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй с предложениями британскому правительству по реализации выхода страны из Евросоюза. Текст послания главе британского правительства Партия Brexit опубликовала в пятницу в Twitter.

Так, одержавшая в Великобритании уверенную победу на выборах в Европарламент Партия Brexit предлагает кабинету министров "восстановить доверие к демократии, реализовать Brexit по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и позволить избранным депутатам Европарламента сыграть значительную роль в переговорной группе", которая продолжит обсуждать с Брюсселем условия прекращения членства страны в ЕС.

Фараж выразил надежду на то, что Мэй согласится с ним в том, что Великобритания "не должна страдать от дальнейшей неопределенности", когда встанет вопрос об очередной отсрочке Brexit, реализация которого должна произойти до 31 октября 2019 года.

На волне антиевропейской риторики Партия Brexit, зарегистрированная Фаражем в феврале этого года, завоевала 29 мандатов в Европарламенте и собрала 31,6% голосов избирателей, оставив позади других участников избирательного процесса.