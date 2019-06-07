Sky: Борис Джонсон избежал уголовного преследования в связи с заявлениями по Brexit

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Британский суд отменил решение, которое обязывало бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона явиться на судебное заседание, чтобы ответить на обвинения по распространению недостоверной информации в ходе агитационной кампании евроскептиков в преддверии референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, который состоялся в июне 2016 года. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News.

По его данным, Высокий суд Лондона отменил постановление Вестминстерского магистратского суда, согласно которому британский политик должен был явиться на слушание.

Судебное преследование Джонсона в феврале этого года инициировал общественный активист Маркус Болл, который ранее организовал сбор средств в интернете для оплаты юридических услуг, получив пожертвований на сумму £200 тыс. ($253 тыс.). Сторона истца утверждала, что Джонсон намеренно ввел в заблуждение общественность в ходе агитационной кампании по Brexit, совершив таким образом должностное преступление.

Экс-глава британского МИД подозревался в предоставлении общественности недостоверных данных относительно взносов Великобритании в бюджет Евросоюза. Он утверждал, что Лондон еженедельно направляет в Брюссель £350 млн ($442,5 млн).

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле прошлого года, поскольку не согласился с положениями плана премьер-министра Терезы Мэй по реализации Brexit. Сейчас он является рядовым депутатом Палаты общин от правящей Консервативной партии и считается главным претендентом на пост лидера тори, который после уже объявленного ухода Мэй станет главой британского правительства.