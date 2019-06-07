В ОБСЕ обеспокоены задержанием журналиста "Медузы"

ВЕНА, 7 июня. /ТАСС/. Российские власти должны обеспечить прозрачное расследование в соответствии с законом в отношении корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, который был задержан в Москве. Об этом заявили в пятницу в Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Вызывает беспокойство задержание в России журналиста Ивана Голунова из "Медузы" по подозрению в "продаже наркотиков". Голунов известен расследованиями коррупции и преступности. Власти должны обеспечить прозрачность расследования в полном соответствии с верховенством закона", - говорится в заявлении бюро представителя ОБСЕ в Twitter.

Голунов был задержан в Москве накануне по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Его адвокат Дмитрий Джулай подтвердил факт задержания, но подчеркнул, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Также защитник сообщил, что сотрудники полиции наносили побои задержанному Голунову и долгое время отказывались предоставить доступ к адвокату. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. В ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские обнаружили у журналиста около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона.

По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Фотографии опубликованы на сайте московской полиции. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). В ряде Telegram-каналов появились сообщения, что полиция не приводит никаких доказательств того, что фотографии были сделаны в квартире Голунова, при этом знакомые журналиста утверждают, что это не его квартира.