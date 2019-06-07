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Премьер Украины заявил, что общается с Зеленским по рабочим моментам

Владимир Гройсман отметил свою готовность "подставить плечо для государства"

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что общается с президентом страны Владимиром Зеленским для решения рабочих моментов.

"Мы общаемся с президентом и обсуждаем рабочие вопросы", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Украина". При этом Гройсман добавил, что "там, где нужно подставить плечо для государства", он готов это сделать.

20 мая Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета министров. Он принял это решение после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и предложил правительству уйти в отставку. Верховная рада 30 мая не приняла отставку Гройсмана. Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.

Теги
УкраинаГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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