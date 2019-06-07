День тишины наступил в Южной Осетии перед выборами в парламент

ЦХИНВАЛ, 8 июня. /ТАСС/. День тишины, во время которого запрещена политическая агитация, наступил в Южной Осетии. Выборы в парламент республики пройдут 9 июня.

"День тишины наступает в ночь на 8 июня с 00:00 мск и охватывает день голосования тоже - запрещается агитация в любой форме. Предвыборные плакаты, которые вывешены до дня тишины, остаются на местах, за исключением случаев, когда они находятся ближе 50 м от избирательного участка", - сообщила ТАСС секретарь республиканского ЦИК Кристина Авлохова.

По ее словам, все избирательные участки открыты и готовы к проведению голосования. В воскресенье они также откроются в югоосетинских дипмиссиях в России (Москва и Владикавказ), а также в столице Абхазии - Сухуме.

Смешанная система

Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев - по партийным спискам, другую - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии 18 мая завершила регистрацию кандидатов в депутаты, зарегистрировав семь партий по единому избирательному округу - это "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас" ("Совет"), Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста" ("Отечество"). ЦИК отказала в регистрации партии "Родина". Также на выборы идут 98 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы.

Согласно закону о выборах, депутатом может быть избран гражданин Южной Осетии, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние пять лет. Каждый кандидат-одномандатник должен собрать в свою поддержку подписи не менее 10% общего числа избирателей, внесенных в списки на территории соответствующего избирательного округа.