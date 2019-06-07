Власти столицы и регионов Франции закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Французское движение "Желтые жилеты" готовится провести в стране в субботу 30-ю серию протестов против налоговой политики властей. На время манифестаций власти, как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, запретили проведение маршей в исторических городских кварталах, опасаясь беспорядков.

Несмотря на падающую активность демонстрантов, в пятницу вечером вновь прозвучали призывы к маршам. Так, один из неформальных лидеров движения, 33-летний водитель грузовика Эрик Друэ, ранее уже оштрафованный судом за проведение манифестации без предварительного уведомления, призвал своих сторонников собраться в субботу на Елисейских полях. Призыв едва ли осуществим: главная столичная авеню по решению префекта парижской полиции вновь объявлена в субботу запретной зоной для манифестантов.

Маршрут колонн поэтому сместится в сторону предместий. Так, марш протеста пройдет от всемирно знаменитого столичного футбольного стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени до здания префектуры в другом парижском пригороде Бобиньи, одна из улиц которого носит имя Владимира Ленина.

"Жители предместий и "желтые жилеты" ведут одно и то же сражение, - заметил один из инициаторов планируемой манифестации. - Они одинаково страдают от минимального размера зарплат и слишком высоких налогов".

Монпелье - центр протестов

В провинции главной ареной акций протеста на этот раз избран Монпелье, один из крупнейших городов французского юга. Демонстранты намерены собраться в самом сердце города - на Площади комедии.

Избрание Монпелье национальной столицей движения встревожило местных коммерсантов. "У нас есть сведения от полиции, что на полях манифестации могут действовать более 300 погромщиков", - заявил президент национального объединения городских рынков Жан-Пьер Туша. Штаб-квартира синдиката находится в этом городе. По мнению представителей силовых ведомств, Монпелье рискует пережить повторение инцидентов, которыми были отмечены наиболее бурные манифестации.

В Ле-Мане на западе Франции (департамент Сарта) префект запретил марши в центральных кварталах, чтобы предотвратить "нарушения общественного порядка". В Ла-Рошели под запретом оказался исторический периметр города, где запрещено "любое собрание, имеющее связь с "желтыми жилетами".

Слово юстиции

В канун манифестаций восемь активистов движения - шесть мужчин и две женщины - были осуждены в Тарбе, административном центре департамента Верхние Пиренеи на юго-западе Франции, за вторжение в масонскую капеллу и причиненный ущерб ее интерьеру. Предводитель этой группы приговорен к двум годам тюремного заключения (половина срока - условно) и штрафу €1 тыс.

Не все дела о беспорядках, однако, выигрываются властями. Так, в канун 30-й серии субботних акций суд аннулировал одно из распоряжений прокуратуры. В соответствии с ним трех автомобилистов задержали за то, что в автомобиле были обнаружены желтые жилеты, шлемы и краска. Они были заподозрены в "принадлежности к группировке, организованной для подготовки актов насилия против частных лиц и повреждения имущества".

Сюжет для телеканалов

Согласно данным, приведенным Министерством внутренних дел, в прошлую субботу движение смогло собрать на свои акции в Париже и регионах не более 9,5 тыс. человек. Сами активисты движения, неизменно оспаривающие статистику властей, утверждали, что им удалось собрать более 23 тыс. человек. Снижение активности отчасти было связано с четырехдневными отпусками рабочих и служащих в связи с праздником Вознесения. Факт демобилизации, однако, налицо: в самом первом марше 17 ноября участвовали 282 тысячи человек.

Начало протестов осенью 2018 года было вызвано повышением тарифов на автомобильное топливо, а также ограничением скорости на провинциальных дорогах. Неформальным лидером движения стал Эрик Друэ. Тогда же униформой для своих активистов оппозиционное движение избрало светоотражающий жилет автомобилистов.

С тех пор марши проходили во Франции каждую субботу. Всего в столице и регионах состоялись в общей сложности 47695 акций протеста. По данным МВД, за шесть месяцев беспорядков пострадали 2448 манифестантов и 1797 полицейских и жандармов. Часть манифестантов полагают, что полученные ими ранения вызваны применением полицией резиновых пуль.

Надежды Жаклин Муро

Бывший муниципальный служащий Жан-Франсуа Бараба связывает снижающуюся популярность движения с его "чрезмерной медиатизацией" на ранее стадии. "Желтые жилеты" стали замечательным сюжетом для информационных телеканалов", - заметил он.

На европейских выборах 26 мая движение, представленное тремя различными списками, потерпело серьезную неудачу. Вместе эти три списка получили менее одного процента голосов, не преодолев пятипроцентного барьера, необходимого для получения мест в Европарламенте. "Желтым жилетам" придется к тому же покрывать теперь все расходы на предвыборную кампанию, так как они компенсируются только тем политическим партиям, которые смогли собрать не менее 3% голосов избирателей.

Композитор и аккордеонист Жаклин Муро, которая одной из первых выразила протест в социальных сетях против планировавшихся правительством экологических налогов, рассчитывает, что движение сможет более успешно выступить на муниципальных выборах, которые пройдут во Франции 2020 году.