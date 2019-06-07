CBC: экс-премьер Канады готов помочь с освобождением граждан страны, задержанных в Китае

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003 годы) готов поехать в Китай, чтобы попытаться наладить испортившиеся отношения между Оттавой и Пекином, и вернуть домой двух задержанных в КНР канадцев. Об этом в пятницу телеканалу CBC сообщил его представитель Брюс Хартли.

"Если премьер-министр [Джастин Трюдо] попросит Кретьена, то он готов отправиться в Китай, чтобы послужить Канаде в это непростое время, помочь нашим фермерам и вернуть двух [задержанных в КНР] канадцев домой", - сказал он.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

Ранее стало известно, что китайские импортеры перестали закупать в Канаде семена канолы. Эксперты связывают эти меры с усилением политической напряженности во взаимоотношениях между странами в связи с конфликтом вокруг компании Huawei. МИД Канады уже выразил обеспокоенность по этому поводу.