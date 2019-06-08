Мадуро назвал планы США ввести пошлины на товары из Мексики агрессией против всего региона

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из Мексики представляет собой агрессию против всей Латинской Америки. Такое мнение высказал в пятницу вечером (утро субботы мск) в эфире телеканала Venezolana de Television президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Агрессия против народа Мексики - это агрессия против всей Латинской Америки и [стран] Карибского бассейна, мы понимаем это так", - сказал Мадуро. При этом он подчеркнул, что страны региона могут "стать свободными, суверенными и независимыми от империй".

Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. Переговоры представителей властей Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня и пока не принесли результатов.