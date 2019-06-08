Мадуро сообщил, что Венесуэла откроет границу с Колумбией в субботу

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение открыть границу с Колумбией в субботу, 8 июня. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро написал в пятницу в Twitter.

"Я приказал открыть пограничные пункты с Колумбией в штате Тачира, начиная с этой субботы, 8 июня", - написал он.

Глава государства отметил, что венесуэльцы являются "мирным народом, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение".

В конце февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.

В начале мая власти Венесуэлы объявили об открытии границы с Бразилией и Арубой.