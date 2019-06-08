Глава МИД Мексики подтвердил достижение договоренности с США по иммиграции

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Мексиканская делегация смогла достичь договоренности с представителями властей США по урегулированию миграционного кризиса на общей границе. Об этом сообщил в пятницу вечером (утро субботы мск) в своем Twitter находящийся в Вашингтоне министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"США не будут вводить пошлины с понедельника [10 июня], - написал глава внешнеполитического ведомства. - Спасибо всем, кто помогал нам". Информации о деталях соглашения пока обнародовано не было.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США.

Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственности за поток мигрантов из Центральной Америки и других государств, равно как и за рост потребления наркотиков в США. Переговоры представителей властей Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.