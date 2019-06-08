США разочарованы тем, что военнослужащие Турции обучались работе с С-400 в России

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, которая вместе с исполняющим обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитцом проводила брифинг для журналистов в Пентагоне.

"США были разочарованы, узнав, что Турция отправила военнослужащих в Россию для обучения для работы с российской [зенитной ракетной] системой [C-400], - сказала она. - С-400 несовместима с [американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения] F-35. Как мы весьма определенно заявляли на всех уровнях, Турция не получит F-35, если Турция принимает поставку систем С-400".

По словам Лорд, США "не хотят, чтобы F-35 находились в непосредственной близости от С-400 в течение определенного периода времени из-за способности системы распознавать параметры" истребителя.

В пятницу Пентагон сообщил, что США приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ С-400.

Не все потеряно

Замминистра обороны пояснила, что Анкара все еще может изменить ситуацию, если турецкие власти выполнят требования США. "Позвольте мне внести ясность: у Турции все еще есть возможность сменить курс <...> Ни один из шагов, которые мы предпринимаем, не является необратимым", - сказала Лорд, добавив, что переговоры между двумя странами по этой проблеме продолжаются. Однако, по ее словам, отказ от требований "может ускорить" шаги США по исключению Турции из программы по разработке F-35. Замминистра указала, что Соединенные Штаты "не собираются обсуждать" ситуацию, при которой Турция бы получила С-400.

Кроме того, пояснила она, Вашингтон не отказывает Анкаре в приобретении американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Отвечая на вопрос, зачем Турции С-400, характеристики которой выше, чем у Patriot, Уинтернитц ответил: "Турция, очевидно, находится в очень сложном регионе". "Я думаю, что они сталкиваются с угрозами из разных мест, но они решили, что это (приобретение С-400) необходимо для обеспечения их безопасности. Мы готовы обсудить с ними решение [данной проблемы], не связанное с С-400", - подчеркнул и. о. зампомощника министра обороны.

Как в свою очередь пояснила Лорд, в рамках программы по разработке F-35 Турция производит 937 деталей для истребителя, включая компоненты для шасси и фюзеляжа. Из них 400 изготовляются только на территории республики. По словам замминистра, Пентагон продолжает вести переговоры с возможными поставщиками из других стран, которые могут заменить Турцию при ее отказе от требований. Минобороны собирается завершить поиски к началу 2020 года.

Лорд также подчеркнула, что информация о программе F-35 не находится под угрозой. "Мы контролируем то, что загружается с наших компьютеров. Мы делимся тем, что является целесообразным. У Турции нет критически важной документации, которая бы нас беспокоила", - сказала она.

Изменятся ли отношения?

Отвечая на вопрос, можно ли истолковать покупку С-400 как улучшение турецко-российских отношений за счет НАТО, Уинтернитц возразил: "Наши коллеги действительно хотят продолжать с нами стратегические партнерские отношения и сотрудничество в рамках НАТО. И поэтому мы надеемся, что это заблуждение".

По словам и. о. зампомощника министра обороны, получение Турцией российских ЗРС "меняет [американо-турецкие] взаимоотношения". "Мы надеемся, что это не нарушит наши разносторонние стратегические партнерские отношения по ряду вопросов", - подчеркнул он. Уинтернитц пояснил, что получение Анкарой С-400 может оказать влияние на будущие американо-турецкие военные учения. Он выразил надежду, что Турция не будет передавать России информацию по F-35 и будет соблюдать соответствующие соглашения с США и странами НАТО.

Ростех рассчитывает, что поставки С-400 турецкой стороне начнутся через два месяца. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Он также добавил, что обучение турецких военнослужащих завершено.