МИД Ирана: новые санкции США показывают несостоятельность призывов к переговорам

ТАСС, 8 июня. Введение властями Соединенных Штатов новых рестрикций в отношении крупнейшего иранского нефтехимического холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC) демонстрирует "пустоту" заявлений Вашингтона о возможных переговорах с Тегераном. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Не прошло и недели, как стало ясно, что заверения президента США [Дональда Трампа] о намерении начать переговорный процесс с Ираном пусты", - приводит Agence France-Presse текст заявления Мусави.

Трамп 5 июня заявил, что предпочел бы провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Власти США 7 июня ввели санкции в отношении PGPIC, а также более 30 дочерних предприятий и филиалов холдинга. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкциями Соединенные Штаты намерены лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, который оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Ранее Минфин США неоднократно вводил санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных, по мнению американской администрации, с деятельностью КСИР.