Армия Судана заявила о приверженности переговорам с оппозицией и переходу к демократии

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Военный совет Судана привержен продолжению переговоров с гражданской оппозицией, достижению взаимоприемлемых решений и переходу страны к демократии. С соответствующим заявлением военные выступили в субботу, передает телеканал Sky News Arabia.

При этом они оценили посреднические усилия Эфиопии в деле восстановления полноценного диалога между армией и оппозицией. "Мы ценим инициативу Эфиопии и подтверждаем нашу открытость и стремление вести переговоры для достижения взаимопонимания между сторонами и благополучного преодоления переходного периода, - отмечается в заявлении. - Мы готовы продолжать переговоры и вместе искать приемлемые решения, мы стремимся к достижению общенационального консенсуса и установлению безопасности в Судане, что будет способствовать демократической и мирной передаче власти в стране".

Накануне прибывший в Хартум премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступил с инициативой стать посредником на переговорах между армией и оппозицией, предложив, в частности, создать управляющий совет в составе восьми гражданских и семи военных представителей. Оппозиционный альянс "За свободу и перемены" заявил в ответ о готовности принять посредничество Эфиопии, но с условием признания армией ответственности за трагические события в Хартуме 3 июня, приведшие к многочисленным жертвам. Как заявляла оппозиция, в результате разгона в центре столицы митингующих погибли около 110 человек. По официальным данным Минздрава Судана, жертвами беспорядков и столкновений в стране стал 61 человек.

В озвученной эфиопским премьером инициативе нет ничего принципиально нового, поскольку в ходе продолжавшихся больше месяца переговоров армии с оппозицией сторонам удалось договориться об аналогичном принципе формирования управляющего совета. Однако застопорившийся в мае диалог был окончательно прерван 3 июня, когда оппозиция в категорической форме заявила об отказе вести переговоры с военными властями. В ответ армия заявила, что не преследовала цель подавлять протестное движение и тем более сворачивать сидячую забастовку у штаб-квартира генерального командования ВС страны, а зачищала район от преступных элементов, создающих угрозу национальной безопасности.