Вакарчук назвал первую двадцатку кандидатов от партии "Голос" на выборах в Раду

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Лидер созданной в мае партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук возглавил партийный список на досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля. Об этом он сообщил в субботу на съезде своей организации.

В первую пятерку списка от "Голоса", как сказал Вакарчук, вошли экс-замминистра экономического развития и торговли Юлия Клименко, главный операционный директор компании Ring Ukraine, которую купил Amazon, Кира Рудык, член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при правительстве Ярослав Железняк и представитель "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

В десятке - управляющий партнер юрфирмы "Кисель и партнеры" Олег Макаров, экс-глава украинского отделения Transparency International Ярослав Юрчишин, журналист - Сергей Рахманин, бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская и бывший замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина. 30-е место в списке у телеведущего Сергея Притулы.

"Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большое мощное движение", - заявил Вакарчук.

Это не первый поход в политику лидера группы "Океан Эльзы". Осенью 2007 года он по списку от партии пропрезидентского блока Виктора Ющенко "Наша Украина - народная самооборона" прошел в парламент, но спустя год добровольно отказался от мандата.

По последним соцопросам, партия Вакарчука имеет поддержку у 5,6% избирателей при проходном барьере в Раду в 5%.