Президент Молдавии призвал Демпартию обеспечить мирную передачу власти

КИШИНЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство, сформированное Демократической партией Молдовы (ДПМ), обеспечить мирную передачу власти. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook после принятия присяги кабинетом министров во главе с Майей Санду.

"Приветствовал сегодняшнее решение парламента, где был вынесен вотум доверия новому правительству. Это исторический день для Республики Молдова и важный шаг в деле преодоления политического кризиса в нашей стране. В то же время обратился к тем, кто находился у власти до настоящего времени, с призывом обеспечить мирную передачу власти, чтобы не допустить дестабилизации в нашей стране", - написал Додон.

Ранее в субботу депутаты поддерживающей Додона Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum ("Сейчас") сформировали органы управления парламентом и правительство. Лидеры ДПМ заявили, что больше не признают решения нынешнего состава парламента, а участники заседаний могут быть обвинены в попытке узурпации власти.

Конституционный суд в субботу также объявил незаконными действия депутатов. Он выступил с разъяснениями, согласно которым парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен. Лидеры Acum заявили журналистам, что опасаются возможных арестов этой ночью. В защиту депутатов парламента в субботу выступили послы ЕС, России и США.