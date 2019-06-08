СМИ: более 70 французских мэров высказались в поддержку Макрона

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Более 70 французских мэров из 34 департаментов Франции выразили свою поддержку политике президента Франции Эмманюэля Макрона. Текст их обращения опубликован в субботу в газете Journal du Dimanche.

Как указывает издание, все 72 автора текста принадлежат к правым или правоцентристским партиям. Среди них как руководители городов и деревень, так и главы муниципалитетов.

"Мы желаем безоговорочного успеха Франции, поэтому мы хотим успеха президента республики и правительства, потому что ничего невозможно будет построить на их провале", - отметили они, подчеркнув, что большие общенациональные дебаты, проведенные президентом, выявили наиболее чувствительные проблемы французского населения, которое чувствует себя "брошенным".

При этом политики констатировали, что "явка на прошедших выборах [в Европарламент] была больше, чем ожидалась", и это означает, что французы "пристрастились к общественным делам, дебатам и выборам", однако население все еще остается разделенным. "Еще не поздно вселить [в население] уверенность в завтрашнем дне и в политических действиях, - указали авторы обращения. - Как мэры, как местные выборные представители, непосредственно сталкивающиеся с проблемами французов, мы должны принять участие в этой необходимой и широко ожидаемой восстановительной работе".

"Мы хотим оценить и передать то, что сработало в наших городах, на наших территориях, что приняли наши граждане и что приносит наибольшую пользу, - продолжили они. - Пришло время оставить споры".

В обращении они выделили пять основных задач, стоящих перед федеральной и местной властью: экологические проблемы, проблемы гражданства, развитие территорий и инфраструктуры, проблемы образования и новые подходы к социальной политики. "Большинство решений этих задач уже найдено, - подчеркнули мэры. - Они существуют, они уже есть в некоторых регионах, их просто необходимо распространить". "Именно эту серьезную проблему мы все вместе хотим решит", - заключили авторы текста.