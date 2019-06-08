Около 18 тыс. венесуэльцев въехали в Колумбию после открытия границы

БОГОТА, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 18 тыс. венесуэльцев въехали на территорию Колумбии после того, как в субботу утром граница между двумя странами была вновь открыта. Об этом сообщила колумбийская миграционная служба.

"Около 18 тыс. человек прибыли из Венесуэлы в [колумбийский пограничный] департамент Норте-де-Сантандер после заявления [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в [венесуэльском] штате Тачира", - говорится в сообщении службы. Она также сообщает, что в сторону Венесуэлы выехало примерно 9 тыс. человек.

"Несмотря на увеличение потока въезжающих людей, обстановка на границе с Венесуэлой остается спокойной", - подчеркивается в документе.

В конце февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.

В начале мая власти Венесуэлы объявили об открытии границы с Бразилией и Арубой.