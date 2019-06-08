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AFP: президент Габона попросил премьер-министра сформировать новое правительство

Ожидается, что в правительство войдет меньшее число министров

ТАСС, 8 июня. Президент Габона Али бен Бонго Ондимба попросил премьер-министра страны Жюльена Нкоге-Бекале сформировать новое правительство. О своей просьбе он рассказал в субботу в ходе первого за полгода телевизионного обращения.

"Я попросил премьер-министра сформировать новое правительство, в которое войдет меньшее число министров. Это будут женщины и мужчины, готовые отдавать приоритет общим интересам и способные продемонстрировать образцовые действия, честность и этику", - приводит слова президента Agence France-Presse (AFP).

Это первое обращение политика к нации с декабря прошлого года, уточняет AFP. В октябре глава государства перенес инсульт, в настоящее время он продолжает восстановление.

Президенту Габона 60 лет, он возглавляет страну с октября 2009 года.

Теги
Бонго Ондимба, Али бенГабон
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