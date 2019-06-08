Колумбия рассмотрит вопрос о предоставлении гражданства венесуэльским детям

БОГОТА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Колумбии в ближайшее время рассмотрят вопрос о предоставлении колумбийского гражданства детям венесуэльских мигрантов, чтобы они имели больше возможностей для получения образования, медицины и прочих услуг. Об этом в субботу заявил глава Колумбии Иван Дуке во время выступления в городе Картахена.

"Мы хотим решить проблему предоставления гражданства тысячам венесуэльских детей в нашей стране, которые не имеют определенного миграционного статуса. Благодаря этому мы сможем дать им возможности и преимущества, которые они заслуживают", - сказал президент, чье выступление опубликовано в его Twitter.

Дуке также отметил, что колумбийцы "испытывают чувство братской любви к венесуэльцам, приезжающим в страну".