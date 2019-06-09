Олег Тягнибок возглавил совместный список ультраправых организаций на выборах в Раду

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Шесть украинских националистических организаций, часть из которых признаны российскими судами экстремистскими, сформировали совместный избирательный список для участия во внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба партии "Свобода".

"Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" (запрещена в РФ), "Украинская добровольческая армия", "Организация украинских националистов" (запрещена в РФ) и "Конгресс украинских националистов" идут на выборы в Верховную раду совместным списком", - говорится в сообщении. Возглавит список лидер "Свободы" Олег Тягнибок, а в первую пятерку вошли националисты Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко и бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский.

На съезде организации в воскресенье также утвержден список кандидатов в одномандатных избирательных округах. Отмечается, что националисты идут на выборы с программой "Украина превыше всего!". Это название представляет собой кальку с лозунга "Германия превыше всего!", который активно использовался в нацистской Германии.

Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Ранее ряд политических сил в стране уже провели съезды, на которых были утверждены партийный списки на выборы, а также кандидаты по мажоритарным округам.