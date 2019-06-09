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Президентские выборы в Казахстане - 2019
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МВД Казахстана не выявило серьезных нарушений ни на одном из избирательных участков

В МВД рассказали об инциденте на участке в Алма-Ате, когда журналист вступил в словесную перепалку с наблюдателем

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Казахстана не выявило серьезных нарушений ни на одном из избирательных участков в ходе голосования на выборах президента республики. Об этом в воскресенье на брифинге в ЦИК Казахстана заявил первый заместитель МВД республики Марат Кожаев.

"В целом голосование прошло в корректной и спокойной обстановке. Существенных нарушений общественного порядка ни на одном из 9 тыс. 903 пунктов голосования не допущены", - заявил Кожаев.

Как отметил Кожаев, инцидент возник на участке №377 в Алма-Ате, когда журналист вступил в словесную перепалку с наблюдателем от одного из общественных движений. Наблюдатель, по словам Кожаева, отказался от дальнейшего разбирательства в полиции.

В Казахстане 9 июня прошли президентские выборы. 

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КазахстанПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
Президентские выборы в Казахстане - 2019
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