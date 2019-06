Кандидат в британские премьеры Хант заручился поддержкой лидера центристов от тори

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Глава британского МИД и фактический кандидат на пост лидера Консервативной партии и премьера страны Джереми Хант добился важнейшей победы в борьбе за голоса примерно одной сотни центристов от тори и идеологических противников "жесткого Brexit", ратующих за сохранение тесных отношений Соединенного Королевства с ЕС. Он заручился поддержкой министра труда и по делам пенсий и одновременно сопредседателя депутатской группы One Nation Эмбер Радд, которая в воскресенье вечером изложила свои избирательные предпочтения в авторской статье на едином сайте газет The Times и The Sunday Times.

"Я поддерживаю Джереми Ханта как будущего лидера Консервативной партии и нашего следующего премьер-министра. В роли сопредседателя консерваторов из One Nation я выслушала на прошлой неделе всех основных кандидатов, когда им пришлось проявить себя на деле перед 100 членами парламента, и Джереми выделялся в лучшую сторону в сравнении с каждым из них", - заявила Радд.

Она сообщила, что была воодушевлена тем, как методично Хант "осуществлял подход к неотвратимым фактам, связанным с тупиковой ситуацией вокруг Brexit, и стремился находить для них решения". По словам Радд, глава МИД королевства отнесся к "вызовам сейсмического уровня с уверенностью, мастерством, наличием видения и вниманием к деталям".

"Но, что самое главное, Джереми обязуется соблюдать Соглашение страстной пятницы [договор о создании в Ольстере правительства национального единства, которое положило конец многолетнему межобщинному конфликту] и, что критически важно подчеркнуть, достичь такой сделки с Европейским союзом, которую согласовал бы парламент", - отметила Радд. Она также заявила, что именно Хант является "серьезным лидером для серьезных времен" и что он обладает способностью собирать воедино все политические объединения внутри тори, в то время как для других кандидатов эта задача, по ее мнению, остается непосильной.

Ожидается, что мнение главы Минтруда сыграет определяющую роль в формировании итоговых предпочтений центристов-тори. Сама газета расценила поддержку, которую Радд оказала Ханту, ударом по предвыборным позициям фаворита избирательной кампании, предшественника Ханта на посту главы МИД Бориса Джонсона, который ради запланированного общения с депутатами от группы One Nation отказался от личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В понедельник предвыборная кампания кандидатов на посты лидера тори и премьер-министра страны стартует официально, хотя де-факто она уже давно идет. Каждому потенциальному претенденту в этот день предстоит подать формальные заявки на участие в борьбе за партийное лидерство, заручившись поддержкой как минимум семерых парламентариев от тори.