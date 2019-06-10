Временные центры провинции Хомс разместили у себя беженцев из лагеря Эр-Рукбан

ХОМС /Сирия/, 10 июня. /ТАСС/. Беженцы из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, поселились во временных центрах на территории провинции Хомс. Люди смогли получить медицинскую помощь и питание, сообщил журналистам член муниципалитета города Хомс Аднан Найсэр.

"Ждем еще больше беженцев, готовы разместить каждого! Правительство страны хочет, чтобы все сирийцы знали - это их родина. Жители с государством - словно ребенок и отец. Мы сделаем все для того, чтобы жизнь снова стала такой же, как до войны", - сказал он.

В лагере Эр-Рукбан, который находится на подконтрольной США территории, люди не могли получить медицинскую помощь. Из-за антисанитарии люди страдали различными болезнями, многие из них умирали, рассказал беженец Уалид Ахмад, которому удалось покинуть лагерь.

"От грязной питьевой войны у моей жены начались проблемы с печенью. Но ей еще, можно сказать, повезло, а очень много людей умерло у нас на руках, и никак нельзя было им помочь. Мы воспользовались первым же шансом вырваться из Рукбана домой в Сирию. Спасибо правительству, президенту Башару Асаду и российским военнослужащим", - говорит он.

Люди не могли самостоятельно покинуть лагерь: за выезд с его территории боевики требовали деньги. По словам беженца Амрана Диама, из-за отсутствия денег люди бежали из лагеря, рискуя своей жизнью. "Через несколько километров [после выезда из лагеря] нас все-таки остановили террористы и объявили, что теперь каждый должен заплатить им 100 тыс. лир [около $200] - огромные деньги. Такой нелегальный заработок организовали американцы, они стояли на отдалении и отдавали приказы боевикам", - вспоминает он.

О лагере Эр-Рукбан

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как власти королевства закрыли границу из опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

О бедственном положении жителей в лагерях беженцев Эр-Рукбан и Эль-Холь, расположенных на подконтрольных США территориях, сообщалось в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики. Отмечалось, что в лагере сохраняется критическая ситуация. На сегодняшний день Эр-Рукбан покинули более 13 тыс. человек, еще порядка 30 тыс. сирийцев остаются там в нечеловеческих условиях. Они не могут заплатить подконтрольным США боевикам, чтобы покинуть лагерь.

За последние сутки с территории зарубежных государств в Сирию вернулись более 800 беженцев. Всего с 30 сентября 2015 года в страну вернулись более 484 тыс. человек.