МИД Китая назвал данные ООН о содержании в неволе 1 млн уйгуров в Синьцзяне нонсенсом

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Поступившие в ООН сведения о содержании около одного миллиона уйгуров в пенитенциарных учреждениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР являются сфабрикованными. Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Какое-то время назад определенные люди с неясными интересами начали кампанию против Китая и его политики в Синьцзяне. Они описывают центры образования и профессиональной подготовки как концентрационные лагеря для уйгуров", - указал он.

"Они даже сфабриковали некоторые цифры и заявляют о том, что в них содержатся около 1 млн человек. Это полный нонсенс", - сказал дипломат.

Как отметил замминистра, определенные силы в международном сообществе "не могут нормально относиться к развитию Китая" и придерживаются мышления времен холодной войны.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзян-Уйгурского автономного района якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, однако в конце 2018 года впервые подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, в них содержатся "подпавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", где их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.