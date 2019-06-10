Иран выразил благодарность России и Китаю за их приверженность ядерной сделке

ТАСС, 10 июня. Иран благодарит Россию и Китай за приверженность к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но считает, что меры по сохранению сделки недостаточны. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы благодарны России и Китаю за то, что они остаются в сделке и выполняют обязательства. Эти страны выступают с определенными инициативами, двусторонними и многосторонними, для сохранения СВПД, однако этих мер недостаточно. Все остающиеся в соглашении стороны должны действовать сообща", - сказал дипломат, чье выступление транслировал телеканал Press TV.

Говоря о позиции Европейских стран в отношении судьбы СВПД, Мусави указал, что "пока Иран не увидел с их стороны практических и эффективных мер, которые бы гарантировали защиту интересов Ирана" в контексте антииранских санкций США. "Мы ждем от Европы демонстрации благих намерений для сохранения СВПД. Мы готовы вести переговоры, но европейцы не в том положении, чтобы обсуждать вопросы, выходящие за рамки ядерной сделки", - сказал Мусави. Он добавил, что "у Тегерана сейчас нет надежд на INSTEX ", механизм Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"), необходимый банкам в связи с отключением Ирана от системы SWIFT.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре восстановил антииранские санкции, включающие запрет на закупку иранской нефти. Соглашение пяти постоянных членов Совбеза ООН (России, Великобритании, Китая, США, Франции) и Германии было заключено с Ираном в 2015 году. Оно ограничивало ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних мер США и ЕС.

В минувшем месяце президент Ирана Хасан Роухани заявил об официальном приостановлении с 15 мая выполнения Тегераном части своих обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из нее США и на то, что участники СВПД в полной мере не выполняют свои обязательства.