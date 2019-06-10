Вучич: агрессия НАТО 1999 года в отношении Сербии не имела оправдания

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс не имел достаточного повода для нападения на Сербию в 1999 году, агрессии не было оправдания. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в понедельник в Белграде во время пресс-конференции с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэттью Палмером.

"Позиция НАТО 20 лет назад была неоправданной, думаю, что не существовало достаточного повода для агрессии в отношении Сербии. Это погубило много человеческих жизней, уничтожило нашу автодорожную, железнодорожную и в целом экономическую инфраструктуру, нашу политическую инфраструктуру в смысле отношения к западным странам на десятилетия после. Думаю, что этому не было никакого оправдания, и думаю, что сербский народ заплатил цену, которую не заслуживал. Надеюсь, через 10 лет люди, совершившие это, будут рассматривать вопрос не с геополитической точки зрения, а с точки зрения правды и права такого маленького народа как сербский на существование и жизнь", - заявил Вучич в ответ на вопрос журналистов.

Высказывание сербского лидера прозвучало после того, как Палмер, комментируя агрессию 1999 года, призвал сербов смотреть в будущее. "Мы понимаем, насколько чувствителен вопрос интервенции НАТО в Косово для людей в Сербии, конечно, нам жаль людей, которые потеряли свои жизни. Но такое решение было принято, НАТО принял это решение по причинам, которые абсолютно можно объяснить. Вместо того, чтобы постоянно смотреть назад, нужно вдохновить всех смотреть вперед", - заявил он.

В то же время сербский президент согласился с необходимостью думать о будущем. "Мы должны сконцентрироваться на будущем", - заявил Вучич, отметив, что по его мнению, будущее Сербии подразумевает добрые отношения с США, и он сделает все, чтобы построить хорошие отношения с этой страной. "Мы должны разделять это в своих головах, уметь уважать свое прошлое и себя, но больше всего уважать будущее своих детей и думать об этом", - сказал он.

Агрессия НАТО

24 марта 2019 года исполнилось 20 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. Бомбардировки начались без санкции СБ ООН. Главной причиной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным сайта НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.