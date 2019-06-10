Токаев пообещал быть открытым для прессы

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев намерен сделать традицией встречи с прессой и пообещал, что ограничений на них по вопросам не будет. Об этом он заявил в понедельник на брифинге.

"Традиция (встреч с прессой - прим. ТАСС) будет, - сказал он. - Нам надо встречаться. Считаю, что подобного рода встречи очень полезны, в том числе и для меня. Каких-либо ограничений в плане постановки вопросов не будет". "Но если будет, это все - пресс-секретарь, - пошутил глава государства. - Но думаю, что не будет, поскольку я открыт прессе и думаю, что диалог будет продолжен".

Первая пресс-конференция избранного президента стала же и проверкой его слов, и он ее выдержал. Когда продолжительность встречи с журналистами приблизилась к часу, пресс-секретарь попытался ее завершить, сославшись на плотный график президента. Однако Токаев заметил, что готов продолжать встречу. "Ты прямо как в той шутке, где хозяин угощает гостей и считает, сколько они мантов съели", - заметил он.

Потом уже завершать пресс-конференцию собирался сам президент: он хотел вставать с кресла, когда к микрофону подошел еще один журналист, а потом еще один. Токаев ответил и на их вопросы.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.