Верующие Волынской области обратились к Зеленскому с просьбой защитить от рейдеров

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) села Жидычин Волынской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от церковных рейдеров, а также гарантировать верховенство закона.

"Дорогой господин президент, обращаемся к вам мы, жители села Жидычин и прихожане Свято-Николаевского храма, который у нас рейдерским способом захватили сторонники ПЦУ [раскольнической Православной церкви Украины], с простым требованием - чтобы каждый из нас мог жить согласно закону. Как закону государственному, так и закону божьему. Мы просим вас как гаранта конституции защитить нас от рейдерского захвата храма, который мы построили собственными руками", - сказал в видеообращении к главе государства иерей Роман Гелета.

По данным УПЦ, с 2014 года, когда произошел государственный переворот, на Украине раскольническими религиозными структурами при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов. Объявление о создании ПЦУ под эгидой Константинопольской патриархии только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.

На сегодняшний день, по данным агентства УНН, всего к ПЦУ присоединились только 4% приходских храмов страны, и в течение последнего месяца не было ни одного факта перехода религиозной общины в новую церковную структуру.