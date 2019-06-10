Вице-председатель Демократической партии Молдавии осудил соратников, оскорбивших Додона

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Вице-председатель Демократической партии Молдавии Андриан Канду осудил поведение соратников, которые 9 июня во время митинга у администрации президента повесили на забор плакаты с оскорблениями главы государства и забросили на ее территорию несколько живых индюков.

Сделано это было в присутствии лидера партии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и исполняющего обязанности премьера Павла Филипа. Они аплодировали, поддерживая хулиганские действия демонстрантов. "Такого не должно было случиться, это недостойно. Я не согласен с такими действиями, я осуждаю их", - заявил Канду в понедельник в ходе брифинга в офисе партии. Отвечая на вопросы журналистов, почему он не воспрепятствовал этому, Канду, который в прошлом занимал пост спикера парламента, подчеркнул, что "находился далеко от этого места".

Демпартия Молдавии, которая контролировала прежний парламент и кабинет министров, организовала в воскресенье митинг против президента Игоря Додона, парламента и избранного им нового правительства Майи Санду. Его организаторы потребовали отставки главы государства и проведения досрочных выборов как президента, так и парламента. В митинге приняли участие несколько тысяч человек, большинство из которых - работники бюджетных организаций. Их специально привезли на сотнях автобусов из разных районов страны.

Участники митинга призвали не признавать новое правительство Молдавии, хотя о сотрудничестве с ним уже заявили ЕС, США, Россия, другие страны.