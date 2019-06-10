{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины

В поисках новых глав регионов помогают международные HR-компании

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на отставку всех глав областных администраций. Но на сегодняшний день кабинет министров утвердил снятие с должностей только 13 губернаторов. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она в Facebook.

В этом, по словам Мендель, помогают несколько международных HR-компаний.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула Мендель.

Кабинет министров Украины 5 июня одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Ципрас попросил президента Греции распустить парламент
Премьер-министр попросил Прокописа Павлопулоса назначить всеобщие выборы на 7 июля
Читать полностью