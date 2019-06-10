Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на отставку всех глав областных администраций. Но на сегодняшний день кабинет министров утвердил снятие с должностей только 13 губернаторов. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она в Facebook.

В этом, по словам Мендель, помогают несколько международных HR-компаний.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула Мендель.

Кабинет министров Украины 5 июня одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций.