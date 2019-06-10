ООН признала нарушение властями Косова иммунитета российского сотрудника миссии

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Власти непризнанной республики Косово несут ответственность за применение чрезмерной силы в отношении двух сотрудников миссии ООН, а также ненадлежащее обращение с ними. Это подчеркнул в понедельник специальный представитель генерального секретаря и глава Миссии ООН в Косове Захир Танин.

"Я встревожен по поводу того, что в отношении обоих членов миссии явно была применена чрезмерная сила, с ними обращались при аресте полицией ненадлежащим образом, из-за чего они получили ранения и им потребовалась госпитализация", - заявил Танин, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое посвящено рассмотрению ситуации в Косове. Заседание СБ было созвано в том числе из-за имевшего место на прошлой неделе инцидента, в ходе которого пострадал россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. При этом Танин подтвердил, что ООН начала разбирательство обстоятельств случившегося.

Дипломат также указал, что он "был вынужден неоднократно призывать к немедленному освобождению" Краснощекова и другого задержанного властями Косова сотрудника Миссии ООН, "а также к уважению [Приштиной] прав и иммунитетов" этих двух лиц. "Этого бы не потребовалось, если бы власти [в Приштине] уважали иммунитеты, распространяющиеся на сотрудников Миссии ООН в Косове и передавали ей информацию более прямолинейным и своевременным образом", - отметил Танин.

По его словам, Приштина предоставила ООН, несмотря на запросы, "чрезвычайно мало соответствующих или фактических свидетельств" относительно "ареста и нанесения ранений" Краснощекову и его коллеге. Кроме того, власти Косова выступали с публичными заявлениями относительно инцидента, у которых "отсутствует адекватная основа, опирающаяся на улики", признал Танин. В соответствии с изложенными им сведениями, такие заявления Приштины противоречат пониманию произошедшего, которое в настоящее время имеется у ООН.