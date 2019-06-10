Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

АФИНЫ, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас нанес в понедельник вечером визит президенту Прокопису Павлопулосу. Глава кабмина попросил его распустить парламент и назначить парламентские выборы на 7 июля. Начало встречи Ципраса с Павлопулосом показало в прямом эфире греческое телевидение ERT.

"Как известно, я предпочел проведение досрочных парламентских выборов", - сказал премьер президенту. "С полным чувством ответственности прошу вас распустить парламент и объявить выборы для того, чтобы обновить мандат, данный народом", - сказал Ципрас.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европарламент оппозиционная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА Ципраса на 9,35% голосов. После этого поражения премьер, ранее настаивавший на том, что всеобщие выборы должны состояться в октябре, в конце четырехлетнего мандата правительства, объявил о досрочных парламентских выборах. На двух турах выборов в местные органы власти 26 мая и 2 июня "Новая демократия" победила в 12 из 13 регионов страны, а также в большинстве крупных городов.

Первый опрос общественного мнения, проведенный социологической компанией Metron Analysis после выборов в Европарламент и опубликованный в минувшую пятницу, показал, что "Новая демократия" обгоняет правящую СИРИЗА на 10,2% голосов потенциальных избирателей. Согласно этому опросу, "Новая демократия" может получить на выборах 37-42,6% голосов, а СИРИЗА - 27-32,2%.

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