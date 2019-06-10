Зеленский предложил парламенту Украины отложить запуск рынка электроэнергии на год

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года. Об этом сообщил в понедельник представитель президента в правительстве Андрей Герус.

"К сожалению, за два года не проделано соответствующей работы для подготовки к новому рынку", - написал он на странице в Facebook. Инициативу президента Герус пояснил желанием предотвратить резкий рост тарифов и кризисных явлений на рынке электроэнергии.

Еще один законопроект, который Зеленский внес в понедельник в парламент, касается возвращения так называемого зеленого тарифа на отпуск в сеть электроэнергии, производимой домашними солнечными электростанциями мощностью до 30 кВт.

Верховная рада в апреле 2017 года приняла закон о рынке электроэнергии. Он предусматривает ликвидацию существующей модели рынка "оптового покупателя", когда все производители продают электроэнергию в виртуальный оптовый рынок, на котором госпредприятие "Энергорынок" формирует единую среднюю цену для компаний-поставщиков. Вместо этого на Украине намерены создать ряд смежных рынков электроэнергии, которые действуют в связке друг с другом. Среди главных новшеств реформы - положение о том, что поставщики смогут сами выбирать производителей электроэнергии и далее продавать ее конечным потребителям.

Всемирный банк рекомендовал Украине отложить запуск нового рынка электроэнергии на три месяца, поскольку "существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых IТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля 2019 года". В профильном комитете Рады ранее был одобрен законопроект, который предполагает перенос даты запуска рынка до 1 октября 2019 года.