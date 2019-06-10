Глава МИД Сербии: власти Косова подвергли двух сотрудников ООН жестокому обращению

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники Миссии ООН в Косове, пострадавшие в результате действий косовских властей, находились при исполнении служебных обязанностей, не оказывали сопротивления и были безоружны. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященной ситуации в непризнанной республике Косово, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

В результате проведенной две недели назад косовскими властями операции на севере края, сообщил он, "два сотрудника миссии ООН подверглись жестокому обращению и аресту". "При этом они не оказывали сопротивления и не были вооружены, - добавил он. - Я обсуждал этот вопрос со специальным представителем генсека ООН и главой миссии ООН в Косове Захиром Танином, который подтвердил мне официально, что оба сотрудника находились при исполнении обязанностей".

"Михаил Краснощеков был избит и задержан, а затем объявлен персоной нон-грата в нарушение конвенции ООН, - продолжал он. - Получается, что теперь даже члены миссии ООН не находятся в безопасности в Косове. Как мы можем ожидать, что миссия может выполнять свои задачи в условиях, когда ее члены подвергаются нападениям и их объявляют нежелательными, лишь только они придутся не по нраву Приштине?"

"Что дальше - высылка всей миссии?" - заметил в заключение Ивица Дачич.