СБУ: правовая оценка визиту Бойко и Медведчука в Россию будет дана после экспертизы

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование в уголовном деле по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны и государственной измене, в рамках которого исследует обстоятельства визита в Россию в марте этого года лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Об этом в понедельник сообщили в спецслужбе.

"Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действиям Медведчука и Бойко во время визита в РФ в марте", - говорится в сообщении на странице в Facebook. В СБУ уточнили, что лингвистическую экспертизу по решению Шевченковского районного суда Киева проводят сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Материалы о визите вышеупомянутых лиц в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства", - уточнили в ведомстве.

В марте этого года в СБУ заявляли, что намерены дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию. Политики 22 марта в Москве обсуждали аспекты сотрудничества России и Украины в газовой сфере с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. После консультаций Бойко заявил, что удовлетворен итогами встречи и назвал ее "началом переговоров", в ходе которых "предстоит пройти путь снятия взаимных ограничений" между Россией и Украиной.

Миллер 7 июня сообщал, что на встрече с Бойко и Медведчуком на Петербургском международном экономическом форуме достигнута договоренность начать переговоры о поставках российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Позже в администрации президента Украины выразили недоумение в связи с отсутствием правовых решений по поводу поездок Бойко и Медведчука в Россию.