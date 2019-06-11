Конгресс может обязать Пентагон сделать отчет о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Министр обороны США совместно с госсекретарем, руководителем Национальной разведки и главой Министерства внутренней безопасности должны не позднее 30 сентября 2020 года предоставить отчет о предполагаемых случаях так называемого российского вмешательства в демократические избирательные процессы. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в понедельник текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, переданный в Конгресс 11 марта.

Промежуточную версию документа главе Пентагона предстоит подготовить не позднее 5 ноября 2019 года. "Отчет должен быть пригоден для публикации, но может содержать засекреченную часть", - отмечается в законопроекте. В докладе, в частности, должна быть представлена оценка "целей РФ в операциях и кампаниях по оказанию влияния на выборы", список российских государственных и негосударственных организаций, поддерживающих такую деятельность, а также перечень стран, которые якобы подверглись или могут быть подвергнуты вмешательству со стороны РФ в будущем.

Конгрессмены также просят обозначить в отчете стратегию по противодействию подобным действиям со стороны России.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Дональдом Трампом не было. Республиканец неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.