Президент Грузии заявила, что страна успешно завершит путь в НАТО и ЕС

ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Грузия успешно завершит свой путь в НАТО и ЕС, несмотря на то, что конкретного плана по вступлению в альянс нет. Об этом заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью информационному агентству AP.

"У меня нет плана действия по членству в НАТО, однако, на мой взгляд, ясно то, что Грузия успешно завершит свой путь в НАТО, а также в ЕС - немного иначе, но в параллельном режиме", - сказала Зурабишвили. Она также призвала лидеров западных стран при переговорах с представителями РФ поднимать вопрос Грузии.

Грузия пытается стать членом НАТО и сближается с ЕС с 1990-х годов. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса.