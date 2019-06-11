Демпартия Молдавии не признает правительство Санду и считает парламент распущенным

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не признает правительство Майи Санду и считает парламент распущенным. Об этом во вторник сообщил на брифинге вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

"Решения Конституционного суда должны выполняются. Парламент распущен, а единственное правительство - это правительство Павла Филипа, которое временно исполняет свои обязанности и ограничено в полномочиях", - сказал он. По его мнению, президент страны Игорь Додон не может отменить указ Филипа о роспуске парламента, который, как утверждает Чеботарь, был опубликован и вступил в силу.

Представитель демократов повторно пригласил Партию социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок Acum к переговорам на этих условиях.