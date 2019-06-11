Демпартия Молдавии не признает правительство Санду и считает парламент распущенным

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не признает правительство Майи Санду и считает парламент распущенным. Об этом во вторник сообщил на брифинге вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
"Решения Конституционного суда должны выполняются. Парламент распущен, а единственное правительство - это правительство Павла Филипа, которое временно исполняет свои обязанности и ограничено в полномочиях", - сказал он. По его мнению, президент страны Игорь Додон не может отменить указ Филипа о роспуске парламента, который, как утверждает Чеботарь, был опубликован и вступил в силу.
Представитель демократов повторно пригласил Партию социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок Acum к переговорам на этих условиях.
Парламент Молдавии с момента после состоявшихся 24 февраля выборов пытался сформировать правящую коалицию и правительство. 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство сформировали во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.
Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций ПСРМ и Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Служители Фемиды констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.