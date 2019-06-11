Парламент Молдавии повторно призвал Демпартию разблокировать госучреждения

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии вновь призвал бывшую правящую Демократическую партию (ДПМ) разблокировать госучреждения и вернуться в парламент. Об этом заявил во вторник на брифинге вице-спикер Иван Чебан.

"Мы не изменили общую позицию, которая уже была выражена вчера. Демпартия должна разблокировать доступ, убрав палатки своих сторонников от зданий правительства, чтобы пустить туда членов кабинета министров, признанного международным сообществом", - заявил Чебан.

Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь заявил, что демократы не признают правительство Майи Санду и считают парламент распущенным.

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций социалистов и Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы бывший премьер и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.