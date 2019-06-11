Лукашенко назначил заместителем госсекретаря Совбеза Белоруссии Александра Рахманова

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Рахманова заместителем государственного секретаря Совета безопасности республики. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА.

Кроме того, новым министром здравоохранения назначен Владимир Караник, а Виталий Вовк - генеральным директором Минского тракторного завода.

Рахманов работал в должности начальника управления Следственного комитета Белорусии по Брестской области.

Комитет государственной безопасности Белоруссии 4 мая сообщил, что заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии. Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК республики.