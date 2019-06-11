Лукашенко требует провести выборы так, "чтобы комар носа не подточил"

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний, чтобы "комар носа не подточил". Об этом глава государства заявил во вторник в ходе назначения руководителей местных органов власти, сообщает президентская пресс-служба.

Президентские выборы в стране пройдут в 2020 году, а парламентские - уже в этом.

"Много раз говорил: компартии нет, мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил, у нас для этого есть все", - сказал Лукашенко. Он призвал не допускать "хамства по отношению к людям, не отпихивать людей". "Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать", - считает он.

По его словам, "народ не умирает от любви к власти".

"Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть - это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что белорусская власть "не отдалилась от народа". "У нас нет такого разрыва, нет этого олигархата, нет этих богатеньких, которые довлеют над властью и народом, это наше достояние", - сказал Лукашенко, добавив при этом, что благосостояние человека зависит не только от власти, но и от желания каждого гражданина трудиться ради достойной жизни.

Обращаясь в апреле с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", то есть в 2020 году. Что же касается парламентских выборов, Лукашенко предложил провести их 7 ноября 2019 года. Центризбирком Белоруссии со своей стороны предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября.